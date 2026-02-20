حريقان أحدهما يلتهم مجمعاً تجارياً والآخر يأتي على مقهى وسط كركوك (تحديث)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، باندلاع حادثي حريق أحدهما داخل مجمع تجاري والآخر في مقهى شعبي وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت عمليات الإخماد ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المحال التجارية والمباني المجاورة".

وأضاف أن "أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في سماء المنطقة، فيما تم إخلاء المتواجدين داخل المجمع حفاظاً على سلامتهم"، مشيراً إلى أن أسباب الحريق لم تُعرف بعد حتى الآن.

وأوضح المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على جزء كبير من الحريق، مع استمرار عمليات التبريد والمعالجة النهائية"، مردفا بالقول إنه "لم تُسجل حتى اللحظة خسائر بشرية، فيما لحقت أضرار مادية بالمحال داخل المجمع".

وأكد أن الجهات المتخصصة ستفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وفي حادث آخر اندلع حريق في مقهى "مارس" وسط كركوك، وبهذا الصدد قال المصدر نفسه، إن فرق الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها خلال وقت قصير"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن أضرار مادية داخل المقهى دون وقوع إصابات بين العاملين أو الزبائن".

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته، خصوصاً مع تكرار حوادث الحرائق في المناطق التجارية المزدحمة داخل المدينة".

وأشار المصدر إلى أن هذا الحريق يُعد الثاني خلال ساعات في كركوك، بعد الحريق الذي اندلع في وقت سابق داخل مجمع كوين التجاري بمنطقة شارع القدس، والذي استدعى تدخلاً واسعاً من فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وأكد المصدر أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني أسهمت في تقليل حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر بشرية في الحادثين، لافتاً إلى استمرار الجهود لتعزيز إجراءات السلامة داخل الأسواق والمجمعات التجارية.