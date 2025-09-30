حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بأن حريقاً كبيراً اندلع في أحد المجمعات التجارية القريبة من حي عرفة شمالي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ باندلاع النيران في مجمع تجاري، حيث عملت على تطويق الحريق والحد من انتشاره إلى المباني المجاورة".

وأضاف أن "الحادث تسبب بخسائر مادية كبيرة، فيما لم تُسجل لغاية الآن أي إصابات بشرية"، مبيناً أن "فرق الإطفاء ما زالت تواصل عمليات الإخماد والتبريد".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق"، لافتاً إلى أن "طبيعة المواد المخزونة داخل المجمع ساهمت في سرعة انتشار النيران".