حريق يلتهم مجمعاً تجارياً غربي ديالى (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني، يوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مجمع تجاري غربي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق أتى صباح اليوم على مجمع لبيع المواد الغذائية، ومجمع لكماليات السيارات مجاور له في أطراف قضاء الخالص غربي ديالى.

وأضاف أن، الحادث ناجم عن تماس كهربائي، وفقا للمعلومات الاولية، ولايوجد خسائر بشرية لكن الاضرار المالية كبيرة.

وتابع المصدر القول إنه، تم اخماد الحريق من قبل مواطنين في المنطقة فضلا عن مفارز الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه، تم فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته إذا كان تماسا كهربائيا او بفعل فاعل.