حريق يلتهم أكثر من 30 محلاً تجارياً في سوق شعبي بالشطرة (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في سوق شعبي بمدينة الشطرة شمال محافظة ذي قار، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة تقدر بمئات الملايين لعقود تزيد عن 30 محلاً تجارياً.

وأشار المراسل إلى أن أكثر من 10 فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد وتلتهم محالاً أخرى داخل السوق.

ولم يثبت لغاية الآن سبب اندلاع الحريق، حيث فتح فريق من الأدلة الجنائية تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.