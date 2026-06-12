حريق يلتهم أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية في الحويجة

شفق نيوز- كركوك

التهم حريق كبير، يوم الجمعة، أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية في قرية المرة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، متسبباً بخسائر مادية كبيرة للمزارعين.

وقال مصدر محلي في قضاء الحويجة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في أراضٍ زراعية بقرية المرة والتهم أكثر من 100 دونم من الأراضي المحصودة"، مبيناً أن "المتبقي من المحصول بعد الحصاد كان يُستخدم كعلف للحيوانات ويُباع بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير، الأمر الذي أدى إلى خسائر اقتصادية للمزارعين وأصحاب الأراضي".

وأضاف المصدر أن "ألسنة اللهب امتدت بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب والمخلفات الزراعية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني، بمساندة عدد من الأهالي، تدخلت لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة".

وأوضح أن "الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية"، لافتاً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم الأضرار بشكل دقيق".

وتشهد مناطق عدة في كركوك خلال فصل الصيف تكرار حوادث الحرائق الزراعية، التي تتسبب سنوياً بخسائر كبيرة للمزارعين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة اشتعال المخلفات الزراعية في الحقول.