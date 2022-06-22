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حريق يلتهم أكثر من ٥٠ محلا تجاريا في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T05:40:34+0000
حريق يلتهم أكثر من ٥٠ محلا تجاريا في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الأربعاء أن حريقا نشب في سوق بعقوبة في ساعة متأخرة من ليلة أمس وسبب التهام وتدمير عشرات المحال التجارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني والدوائر الساندة تمكنوا من إخماد الحريق حيث تسبب بتدمير والتهام أكثر من ٥٠ محلاً تجارياً في مجمعات تجارية مختلفة في بعقوبة القديمة.

واضاف أن الحريق لم يخلف أي خسائر أو اصابات بشرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث

وشهدت ديالى خلال الأيام الأخيرة عدة حرائق طالت الأسواق التجارية والبساتين والأراضي الزراعية فيما عزت الجهات المختصة أسباب الحرائق إلى عوامل مناخية أو حوادث عرضية غير مقصودة.

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