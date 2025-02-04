حريق كبير يلتهم علوة للطماطم غرب البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق مسيطر عليه في علوة الطماطم في منطقة البرجسية بقضاء الزبير غرب البصرة، فجر اليوم الثلاثاء.

و قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب اندلاع الحريق مجهولة و الجهات المتخصصة تحقق بالأمر، و تسبب باحتراق الصناديق البلاستيكية المخصصة لنقل الطماطم، و جرى تفريغ العلوة من سيارات الحمل في الوقت المناسب".

و في وقت سابق نظم عدد من المزارعين وقفات احتجاجية على استمرار استيراد محصول الطماطم من إيران و خسارتهم لمحاصيلهم، و طالبوا عبر وكالة شفق نيوز بإيقاف الاستيراد والاعتماد على منتجهم المحلي.