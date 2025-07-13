حريق يلتهم عدداً من المحال التجارية في شارع الأطباء وسط تكريت

شفق نيوز / صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاحد، بأن حريقاً اندلع في عدد من المحال التجارية في شارع الأطباء وسط مدينة تكريت، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت بعد ساعات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مشيراً إلى أن النيران التهمت عدة محال تجارية متخصصة ببيع الملابس والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني ساهمت بشكل كبير في منع امتداد النيران إلى المحال الأخرى المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن تماساً كهربائياً هو السبب المرجح وراء اندلاع الحريق، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً لمعرفة ملابساته الدقيقة وتقدير حجم الخسائر.

ويُعد شارع الأطباء في تكريت أحد أبرز الشوارع التجارية في المدينة، ويشهد حركة يومية كثيفة لما يضمه من عيادات طبية ومحال وأسواق تجارية متنوعة.