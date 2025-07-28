حريق في صالة الإنعاش بمستشفى عراقي (فيديو)

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في الديوانية، يوم الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في صالة الانعاش بـ"مستشفى الديوانية التعليمي"، من دونتسجيلأيخسائر.

وقال مسؤول إعلام صحة الديوانية، عامر الكناني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق بسيط وناتج عن تماس كهربائي في إحدى صالات العمل بمستشفى الديوانية العام، وتمت السيطرة عليه فوراً، من دون أي خسائر تذكر مادية أو بشرية".

إلى ذلك، ذكرت دائرة صحة الديوانية، في بيان ورد للوكالة، أن "في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، حصل تماس كهربائي محدود بأحد أجهزة التبريد داخل ردهة الطوارئ في مستشفى الديوانية التعليمي".

وأوضحت الدائرة: "تمت السيطرة على الحادث بسرعة واحترافية من قبل الكوادر الفنية وفريق الدفاع المدني دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية تُذكر"، مطمئنة المواطنين بأن ردهة الطوارئ عادت للعمل بشكل طبيعي، وتواصل استقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية والتمريضية كالمعتاد".