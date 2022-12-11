حريق يلتهم شخصاً وتصادم عجلتين يجهز على آخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل وفيات في حادث حريق أحد المنازل وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث في احد المنازل بمنطقة الادارة المحلية في قضاء الناصرية مركز المحافظة، بسبب تماس كهربائي حيث تم اخماده من فرق الدفاع المدني والاجهزة الامنية الساندة لها".

وبين المصدر، ان "الحريق اسفر عن اصابة صاحبة المنزل في الثلاثينيات من عمرها، ووفاة ابنها".

من جانب اخر، توفي شخص واصيب اخر بحادث سير على طريق (الناصرية _ الفضلية) جنوبي المحافظة قرب نهر عبادة، بسبب تصادم عجلتين.