حريق يلتهم سوقاً تجارياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن حريقاً كبيراً نشب في محال تجارية بأطراف قضاء بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء أخمدت وبمساعدة الأهالي حريقاً كبيراً التهم، في ساعة متقدمة من ليل امس، عدداً من المحال التجارية للمواد الإنشائية في حي التحرير في أطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف، أن "الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث"، مشيراً إلى أن "أسباب اندلاعه مازالت غامضة".

وشهدت ديالى العام الماضي حوادث حرائق كثيرة التهمت بساتين ومجمعات تجارية متنوعة وجميعها سجلت حوادث عرضية وليس مفتعلة.