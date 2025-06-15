حريق يلتهم حافلة تقل حجاجاً عراقيين قرب النجف.. صور

شفق نيوز/ اندلعت النيران في حافلة تقل حجاجاً عراقيين، اليوم الأحد، قرب محافظة النجف، ما أسفر عن احتراق المركبة بالكامل، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في عجلة نوع "منشأة" مخصصة لنقل الحجاج العراقيين، ضمن سيطرة النجف – الكفل.

وأوضح مراسلنا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن الحافلة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.

وأشار إلى أن الحريق اندلع نتيجة عطب في قاصة الحافلة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون تسجيل خسائر بشرية.