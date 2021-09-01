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حريق يلتهم احدى قاعات سجن "الحوت" في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-01T10:47:31+0000
حريق يلتهم احدى قاعات سجن "الحوت" في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باندلاع حريق في احدى قاعات سجن "الحوت" في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع، ظهر اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت سابقاً)"، مبينا أن "النيران اندلعت ضمن إحدى القاعات التي تستخدم كمرسم او ورشة عمل".

وأضاف المصدر، أن "الحريق بعيد عن قاعات النزلاء وتم اخماده من قبل فرق الاطفاء"، موضحا أنه "لم يتبين حتى الآن أسباب الحريق".

وسجن الناصرية المركزي، المعروف أيضا باسم سجن (الحوت)، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويعد أكبر سجن عراقي، افتتح عام 2008.

 

 

 

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