حريق يخرج خط (الشطرة- الرفاعي) عن الخدمة وتحقيقات تجري لمعرفة السبب الحقيقي

شفق نيوز / كشف مصدر في مديرية توزيع الشطرة بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، خروج خط الشطرة- الرفاعي KV132 بسبب حادث حريق، مبيناً ان تحقيقات ستجري لمعرفة السبب الحقيقي وراء تعطيل الخط.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن خط (الشطرة- الرفاعي KV132) خرج عن الخدمة ما سيقلل من ساعات التجهيز على المناطق التي يغذيها"، مبينا أن "السبب المعلن لخروج الخط عن الخدمة هو عارض فني بسبب اشتعال النيران بمجموعة من الأدغال القريبة المليئة بالقصب والذي طال الخط وأجبر الفنيين على إطفائه وايقافه عن العمل".

وأضاف المصدر أن "فرق الصيانة باشرت عملها لإعادته للخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة"، لافتاً إلى "وجود تحقيق من قبل المختصين للتأكد إنْ كان الحادث (حرق القصب للتأثير على الخط المغذي) بفعل فاعل أم لا".