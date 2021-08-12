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حريق يجهز على مخزن للعب الأطفال في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-12T09:09:22+0000
حريق يجهز على مخزن للعب الأطفال في كربلاء

شفق نيوز/ اندلعت النيران يوم الخميس، في مخزن لألعاب الأطفال بمحافظة كربلاء.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان فرق الدفاع المدني في كربلاء أخمدت حريقا اندلع بمخزن مساحته ٥٠٠ متر مربع يحتوي على مواد منزلية والعاب اطفال تابعة الى اسواق در النصراوي مشيد من مادة البلوك والسندويچ بنل المخالف لتعليمات الدفاع المدني على طريق كربلاء - نجف.

وأضاف البيان؛ أن مفارز الدفاع المدني في مراكز ( كربلاء ورتل الطوارئ والحر وباب بغداد والخيرات) تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومداهمتها ومنع توسعها وانتشارها إلى المخازن المجاورة الاخرى وبدون أي أضرار بشرية.

وأشار إلى أن أسباب اندلاع الحريق تحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.

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