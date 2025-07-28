حريق وانتحار في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين امنيين، أحدهما انتحار في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبير التهم 3 بساتين للنخيل في منطقة ال عويد في قضاء الغراف، حيث أدى الحريق إلى فقدان 100 نخلة"، لافتا إلى ان "الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي، بحسب التحقيقات الأولية في الحادث".

وأضاف المصدر، أن "قضاء الغراف سجل حالة انتحار لفتاة عمرها في العشرينيات، حيث اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة (شال) معلق في سقف المروحة داخل منزلها الواقع في منطقة السوالم"، مبينا أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".