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حريق هائل يأتي على مخازن وبنايات بينها مول ومدرسة في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-15T12:08:25+0000
حريق هائل يأتي على مخازن وبنايات بينها مول ومدرسة في النجف

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مخازن تجارية ومبانٍ أخرى بينها مول في محافظة النجف. 

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، إن فرقها تبذل قصارى الجهود لإحتواء حادث حريق اندلع داخل مخازن ومول ومدرسة وبناية قيد الإنشاء وسط محافظة النجف بإسناد فرق اطفاء من محافظتي بابل والديوانية.

من جهته أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق داخل المول التجاري بينما تواصل الفرق الساندة الأخرى من بابل والديوانية بالوصول تباعا وتعمل على مكافحة السنة النيران.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات.

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