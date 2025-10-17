حريق هائل يلتهم معملاً كبيراً لإنتاج البهارات على طريق كركوك – أربيل (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، باندلاع حريق ضخم، فجر اليوم الجمعة، داخل معمل كبير لإنتاج وتعبئة البهارات، يقع على طريق كركوك – أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النيران اندلعت داخل المعمل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وامتدت بسرعة إلى أقسام واسعة منه نتيجة المواد القابلة للاشتعال الموجودة في خطوط الإنتاج ومخازن التعبئة"، مضيفاً أن "أعمدة الدخان الكثيف تصاعدت في سماء المنطقة وشوهدت من مسافات بعيدة".

كما أشار المصدر، إلى أن "فرق الدفاع المدني في كركوك هرعت على الفور إلى موقع الحادث، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء والآليات التخصصية، وتمكنت بعد جهود استمرت عدة ساعات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المعامل والمخازن المجاورة".

وتابع القول إن "الحادث تسبب بخسائر مادية فادحة دون تسجيل إصابات بشرية لغاية الآن"، موضحاً أن "الفرق الفنية باشرت بعمليات التبريد ورفع الأنقاض، فيما فُتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، والتي يُرجح أن تكون ناتجة عن تماس كهربائي".

وأكد أن "المعمل يُعد من أكبر معامل إنتاج وتعبئة البهارات في كركوك، ويزوّد الأسواق المحلية بكميات كبيرة من منتجاته".