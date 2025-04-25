حريق هائل يلتهم عمارتين تجاريتين في شارع الزهور وسط تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، مساء يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير وسط شارع الزهور التجاري في مدينة تكريت، ما أسفر عن التهام عمارتين تجاريتين بالكامل وتسبب بخسائر مالية كبيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب اندلاع النيران".

وأضاف أن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه ألحق أضراراً مادية جسيمة بعدد من المحال التجارية الواقعة ضمن العمارتين المتضررتين".

ويُعد شارع الزهور من أبرز المناطق التجارية في مدينة تكريت، حيث يشهد حركة نشطة للأسواق والمحلات، ما جعل الحريق يثير حالة من الذعر بين المواطنين وأصحاب المحال.