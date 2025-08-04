حريق هائل يلتهم بستاناً و3 منازل شمال الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في أحد بساتين منطقة آل عويد التابعة لقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "النيران التي لم تُعرف أسباب اندلاعها وهي ما تزال مشتعلة، وقد امتدت بفعل الرياح القوية لتلتهم ثلاثة منازل قريبة من البستان".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني من أقضية الغراف والشطرة والنصر تواصل جهودها المكثفة في محاولة لإخماد النيران والحيلولة دون توسعها لمناطق مجاورة".