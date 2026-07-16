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    • حريق مأساوي داخل منزل في البصرة يخلف قتيلين و4 مصابين (فيديو)

    حريق مأساوي داخل منزل في البصرة يخلف قتيلين و4 مصابين (فيديو) ارشيف
    2026-07-16T21:52:19+00:00

    شفق نيوز- البصرة

    لقي شخص ونجله مصرعهما، مساء الخميس، إثر حريق نشب داخل منزل في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، فيما أُصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة.

    وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحادث وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، وإنقاذ أربعة أشخاص كانوا داخل المنزل.

    وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لحالات اختناق وحروق متفاوتة، مشيراً إلى أن حالة بعضهم حرجة.

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