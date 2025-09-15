حريق منزلي يودي بحياة شابة وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شابة ثلاثينية بحريق اندلع داخل منزلها وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 30 عاماً وكانت بمفردها داخل منزلها في منطقة السيدية ببغداد حينما اندلع الحريق، إلا أنها لم تتمكن من النجاة وفارقت الحياة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".