حريق مميت في بغداد وشاب يضرم النار بنفسه في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاربعاء، باندلاع حريق داخل الطابق الثاني من أحد المنازل في منطقة حي الجامعة بالعاصمة.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق أسفر عن مصرع أحد أفراد العائلة بعد تعرضه لحروق واختناق داخل الغرفة.

وأشار المصدر إلى أنه تم انتشال الجثة وإخماد النيران، فيما تُشير المعلومات إلى أن الحادث ناتج عن تماس كهربائي.

وفي ذي قار جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني بالمحافظة، بتسجيل حالة انتحار لشاب في العشرينيات من عمره حرقًا داخل منزله في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن دوافع الانتحار تعود إلى خلافات أسرية مع عائلته.