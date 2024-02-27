حريق مستشفى السلام بالموصل "يعتقد" انه بفعل فاعل

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في نينوى، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذي اندلع بمخزن في مستشفى بالموصل "يعتقد" انه "بفعل فاعل".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بحادثة حريق اندلع بمستشفى السلام جنوب شرقي الموصل"، مبيناً أن التحقيقات الاولية اظهرت ان الحادثة "يعتقد" أنها دبرت بفعل فاعل بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع".

وكان الدفاع المدني في نينوى قد أعلن عن سيطرته على حريق اندلع فجر اليوم في مخزن للفلاتر المستعملة بمستشفى السلام بمدينة الموصل دون وقوع اصابات فضلاً عن اخلاء 37 مريضاً من داخل الردهات.