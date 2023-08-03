حريق "مجهول" يلتهم مقهى شبابي شهير وسط بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مقهى شبابي شهير، وسط مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً مجهول السبب اندلع، فجر اليوم، في مقهى (الفنجان) الواقع على نهر خريسان، وسط مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، ما تسبب بأضرار جسيمة في المقهى وبنايته دون أي إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن "المقهى يعد من أشهر المقاهي الشبابية في بعقوبة"، مشيراً الى ان "فرق الإطفاء نجحت بإخماد الحريق ومنع تمدده إلى الأبنية والأماكن المجاورة، فيما بدأ فريق أمني متخصص باجراء تحقيق بالحادث لكشف ملابساته الغامضة حتى الآن والتحري ان كان نتيجة تماس كهربائي أو متعمد".