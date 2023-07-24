حريق "مجهول" يلتهم اكثر من 100 دونم من البساتين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بأن حريقاً التهم اكثر من 100 دونم من البساتين في اطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحريق نشب في بساتين قرية (التويجرية) التابعة لناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة مبينا ان الحريق التهم بساتين مثمرة بالنخيل والحمضيات والفواكه.

واضاف ان اسباب الحريق مجهولة حتى الان فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتعرض بساتين ديالى بين الحين والاخر لحرائق نتيجة حوادث عرضية او اعمال تخريبية او دوافع اخرى .