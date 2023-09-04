حريق "مجهول المصدر" يلتهم أكثر من 30 دونماً من البساتين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى ان حريقا مجهولا التهم أكثر من 30 دونما من البساتين في اطراف ناحية قزانية شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية شرقي ديالى مازن اكرم لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحريق نشب في بساتين الناحية".

واكد ان الحريق التهم 8 بساتين تتجاوز مساحتها 30 دونما.

وأشار إلى أن اخماد الحريق تأخر كثيرا لعدم وجود طرق نحو البساتين ومكان الحرائق ما دفع الجهات المعنية لشق طرق طارئة بالآليات للوصول إلى الحرائق وإخمادها.

واضاف ان "اسباب الحريق مجهولة حتى الآن فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتتعرض بساتين ديالى بين الحين والآخر لحرائق نتيجة حوادث عرضية أو أعمال تخريبية أو دوافع اخرى.