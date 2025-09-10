حريق "كراج 2000" يتوسع والاشتباه بعجلة في ساحة كهرمانة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باتساع رقعة حريق "كراج 2000" في بغداد، فيما أوضح سبب قطع ساحة كهرمانة وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريق كراج 2000، توسع ووصل لمعمل أثاث مجاور له".

وأضاف أن "حريق الكراح تمت السيطرة عليه".

وأشار المصدر، إلى أن "الحريق أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان من منتسبي الدفاع المدني بحالات اختناق وحروق بسيطة".

من جانب آخر، بين المصدر، أن "القطع المؤقت ضمن مقتربات ساحة كهرمانة، جاء بسبب الاشتباه بعجلة متروكة لوقت طويل الامر الذي استدعى استدعاء قوة امنية لغرض تفتيشها".

ولفت إلى أنه "اتضح أن العجلة كانت خالية من أي مادة مشبوهة، وسيتم رفعها الى احد المراكز القريبة".