حريق كبير يأتي على مدرسة شرقي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان مدرسة تعرضت لحادث حريق بقضاء الفهود شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيراً أتى على مدرسة متوسطة الشهيد علي عدنان للبنين بقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان " الحريق اندلع بسبب تماس داخلي في المدرسة".

وبين المصدر، ان " الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة في إدارة المدرسة، حيث احرق الأجهزة الموجودة داخل إدارة المدرسة كافة، فضلا عن دواليب حفظ ارشفة تاريخ المدرسة وكراريس امتحانية".