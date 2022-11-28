النجف.. مقتل شخص وحريق كبير يأتي على مخازن عملاقة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، أن فرقها أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن عملاقة بمساحة (5000) متر مربع مخصصة لخزن المواد الإنشائية والمشيدة من ألواح الجينكو تابعة إلى شركة "البعد الرابع" الواقعة داخل قرية الغدير السكنية شمال محافظة النجف .

وبحسب بيان صدر عن المديرية، وورد الى وكالة شفق نيوز، فقد استنفرت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء تخصصية بكامل طواقمها مع زج عجلات حوضية سانده لتكافح النيران المشتعلة داخل مخازن الشركة وطوقت النيران من أربعة محاور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل مخازن الشركة بادئ الأمر.

وعلى الصعيد الامني، وفي النجف أيضاً، قتل شخص رميا بالرصاص من قبل مجهولين ضمن حي المكرمة بالمحافظة، وفق مذاكره مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وبحسب المعلومات الواردة، من المصدر، فإن سبب الحادثة "خلافات شخصية على مبلغ مالي".