حريق كبير يأتي على حقول زراعية شمالي كركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الخميس، باندلاع حريق كبير في الأراضي الزراعية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في إحدى الحقول الزراعية في منطقة نبياوة، ما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى موقع الحادث بمساندة عدد من الفلاحين والأهالي".

وأضاف أن "فرق الإطفاء تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى مساحات زراعية واسعة مجاورة"، مبيناً أن "المساحة المتضررة بلغت نحو 10 دونمات فقط".

وأشار المصدر إلى أن "التدخل السريع لفرق الدفاع المدني وتعاون الفلاحين أسهما في إنقاذ آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة من الاحتراق"، مؤكداً "عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث".

ولفت إلى أن "الجهات المختصة باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المزارعين إلى اتخاذ إجراءات السلامة والحيطة خلال موسم الحصاد للحد من تكرار حوادث الحرائق في الحقول الزراعية".