حريق كبير يلتهم 50 دونماً من حقول الحنطة جنوب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الأربعاء، باحتراق مساحات واسعة مزروعة بمحصول الحنطة، جراء حريق كبير داخل أراضٍ زراعية تعود لمزارعين في قرية كليسا التابعة لقضاء داقوق جنوب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع ظهر اليوم، وسرعان ما امتدت النيران بفعل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، الأمر الذي أدى إلى التهام نحو 50 دونماً من الأراضي المزروعة بالحنطة".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت بعد جهود استمرت لساعات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الحقول والبساتين المجاورة، مبيناً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي "خسائر بشرية".

وأشار المصدر إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر الزراعية والمادية التي لحقت بالمزارعين، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وأوضح، أن التحقيقات الأولية لم تحدد بعد ما إذا كان الحادث ناجماً عن تماس كهربائي أو بفعل عامل بشري.

ويشهد موسم الحصاد في مناطق جنوب كركوك بين الحين والآخر اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية، تتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.