حريق كبير يلتهم معملاً للإسفنج بساحة عدن في بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل أحد معامل الإسفنج بمنطقة ساحة عدن في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً كبيراً اندلع داخل أحد معامل الإسفنج في ساحة عدن، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المنطقة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات الإخماد فور وصولها إلى مكان الحادث، وسط جهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع توسعها إلى المعامل والمحال القريبة.

وأشار المصدر، إلى عدم تُسجل حتى الآن أي معلومات بشأن الخسائر المادية، فيما ما تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة، على حد قوله.

لاحقاً، أعلنت مديرية الدفاع المدني، سيطرتها على الحريق، مؤكدة أنها اختتمت عمليات الإخماد والتبريد بعد أن تمكنت من إنقاذ أربعة عمال تعرضوا لإصابات نتيجة الانبعاثات الغازية الكثيفة دون تسجيل خسائر بشرية تذكر.