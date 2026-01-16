حريق كبير يلتهم مطعماً شمال شرقي ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، مساء اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في مطعم بقضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً كبيراً اندلع بسبب تسرب غازي في مطعم عند تقاطع حمرين بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، والتهم المطعم بالكامل".

وأضاف أن "العاملين والمواطنين خرجوا بسرعة من داخل المطعم مع اندلاع الحريق والأضرار مادية فقط دون تسجيل خسائر أو إصابات بشرية".

وأشار المصدر الى أنه "تم إخماد النيران والسيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني وبمساعدة من المواطنين".