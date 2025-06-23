حريق كبير يلتهم محطة وقود شرق صلاح الدين ويخلف 3 مصابين (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في محطة وقود بناحية سليمان بيك شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل محطة (برهان) لبيع الكاز والبنزين، الواقعة على الشارع العام في ناحية سليمان بيك، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة من المحطة وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة"، مبيناً أن "المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قضاء الطوز لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق وملابساته".

وعلى صعيد آخر، أكد مصدر في مديرية مرور صلاح الدين، أن "حادث سير وقع على طريق بلد بغداد نتيجة اصطدام سيارتين، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة تولت نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".