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حريق "ضخم" يلتهم مجمعا تجاريا يضم 150 محلا بمنطقة بين الحرمين في كربلاء .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-15T06:53:32+0000
حريق "ضخم" يلتهم مجمعا تجاريا يضم 150 محلا بمنطقة بين الحرمين في كربلاء .. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، أن فرقها نجت باحتواء حادث حريق ضخم اندلع داخل مجمع سوق الدهان الذي يحتوي على أكثر من 150 محلاً تجارياً يقع في منطقة ما بين الحرمين وسط محافظة كربلاء إضافة إلى احتراق مولدة كهربائية وخزين كبير من وقود "الجاز" الخاص بتشغيلها.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن فرقها استنفرت جهدها الآلي والبشري من أجل تطويق النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ما يجاور المجمع التجاري وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وفقا للبيان.

بدوره قال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن خسائر حريق كربلاء تقدر بمليون دولار تقريبا.

وأوضح أن هذا المجمع سوق غير نظامي والبضائع فيه متنوعة.

هذا ونشب قبل أربع سنوات من الآن حريق مماثل داخل المجمع ذاته الحق اضرارا فادحة به.

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