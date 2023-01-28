حريق كبير يلتهم مبنى تجارياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن حريقا كبيرا اندلع باحد المباني التجارية جنوبي المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "حريقاً كبيرا اندلع بعمارة (ازياء يابلاش) الواقع في شارع البصرة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبينوا، أن "4 فرق من الدفاع المدني كافحت الحريق وتمكنت من إخماده، دون أي أضرار بشرية تذكر، باستثناء المادية، فيما لم تعرف أسباب اندلاع الحريق".

واضافوا، ان "هذا الحريق هو الثاني الذي يضرب الشارع، حيث شهد يوم أمس احتراق محل للعطور".