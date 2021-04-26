حريق "كبير" يلتهم شارعا تجاريا في تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم الاثنين، أن حريقا كبيرا اندلع في ساعة متقدمة من ليلة أمس الأحد والتهم محال تجارية وعمارة وأكشاك وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن حريقا كبيرا التهم عمارة سمرقند التجارية وعدة محال وأكشاك تجارية في شارع الأطباء وسط تكريت.

واضاف المصدر؛ أن خسائر الحريق جسيمة بسبب تأخر وصول فرق الإطفاء والتي تمكنت من إخماد الحريق فيما بعد.

وبين المصدر؛ أن السلطات الأمنية والإدارية فتحت تحقيقا لكشف أسباب الحريق وسط ترجيحات بأن أسباب الحادث تعود لتماس كهربائي.

وشهدت العراقي في الايام الاخيرة حريقا كبير في منطقة جسر ديالى في مستشفى ابن الخطيب والذي خلف ٢٠٠ ضحية ومصاب وتدمير المستشفى بالكامل أضافة إلى حريق التهم مولا تجاريا وسط كركوك.