حريق كبير يلتهم حقل قمح في أطراف بعقوبة (فيديو)

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في مساحات مزروعة بمحصول القمح، فجر اليوم الاثنين، على أطراف مدينة بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمحصول، في وقت هرعت فيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة".

وأضاف أن "الحريق أدى إلى تلف مساحات كبيرة من محصول القمح"، مبيناً أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً عاجلاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه".

يذكر أن مصدراً أمنياً في ديالى قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، باندلاع حرائق في مزارع للقمح في منطقتين بالمحافظة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي تقف وراء الموضوع.