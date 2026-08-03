حريق كبير يلتهم بساتين في المثنى و4 فرق تهرع لإخماده (فيديو)

شفق نيوز- المثنى

اندلع، اليوم الاثنين، حريق كبير في بساتين النخيل التابعة لمنطقة آل دخان في قضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الحريق أتى على عشرات أشجار النخيل، فيما هرعت أكثر من أربع فرق من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتواصل جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحات أخرى.

وأضاف المراسل، أن أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف حتى الآن، بانتظار نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة بعد إخماد النيران.