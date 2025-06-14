حريق كبير يطال أحد قصور صدام حسين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم السبت، باندلاع حريق كبير داخل أحد القصور الرئاسية وسط مدينة تكريت، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أعمدة الدخان تصاعدت من أحد القصور الواقعة ضمن مجمع القصور الرئاسية في مركز تكريت"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة".

وأضاف المصدر أن "حجم الأضرار لم يُعرف بعد، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية فتحت تحقيقاً أولياً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

يُشار إلى أن مجمع القصور الرئاسية في تكريت يضم عدداً من المباني الفخمة التي شيّدها رئيس النظام السابق صدام حسين خلال تسعينيات القرن الماضي، وتحديدًا في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.

وقد أُقيمت هذه القصور على ضفاف نهر دجلة، وتميّزت بتصاميمها الفارهة ومساحاتها الواسعة، وكان يُعتقد أنها استخدمت كمقار للراحة والاستقبال في تلك الفترة.

وبعد سقوط النظام في عام 2003، استخدمت بعض تلك القصور كمقرات عسكرية أو إدارية، فيما بقيت أخرى مهجورة أو عرضة للإهمال والتخريب.