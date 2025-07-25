حريق كبير يخلف خسائر مالية بمئات الملايين من الدنانير في نينوى (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير داخل شركة تجارية للمواد الكهربائية والإنشائية في مجمع بمنطقة خانصور، التابعة لناحية الشمال ضمن قضاء سنجار، ما تسبب بخسائر مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع داخل شركة تجارية متخصصة ببيع المواد الكهربائية والإنشائية، وبحسب التقديرات الأولية فإن الخسائر تتجاوز 300 مليون دينار عراقي.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، موضحاً أن عملية الإطفاء تمت بجهود الأهالي وبلدية ناحية الشمال، في ظل غياب تام لفرق الدفاع المدني.

وأكد أن الجهات المعنية ما زالت تتابع الحادث، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حال توفرها.