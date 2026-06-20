حريق كبير قرب من محطة كهرباء طوزخورماتو ( فيديو)

شفق نيوز– صلاح الدين

اندلع حريق كبير، مساء السبت، في أطراف محطة كهرباء قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، ما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران إلى منشآت المحطة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في المساحات المحيطة بمحطة الكهرباء، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني إلى التدخل الفوري للسيطرة عليه.

وأضاف أن فرق الإطفاء باشرت عمليات المكافحة فور وصولها إلى موقع الحادث، وتمكنت من تطويق النيران ومنع وصولها إلى مرافق المحطة الكهربائية، ما حال دون وقوع أضرار أكبر أو التأثير على استمرارية تجهيز الطاقة.

وأشار المصدر إلى أن الجهود استمرت لساعات حتى تمت السيطرة على الحريق بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.