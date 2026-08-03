حريق كبير في مصفى بيجي والدفاع المدني يستنفر للسيطرة على النيران

شفق نيوز- صلاح الدين

اندلع، فجر الاثنين، حريق كبير داخل وحدة الهيدروجين في مصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وسط استنفار واسع لفرق الدفاع المدني التي هرعت إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات والمنشآت المجاورة.

وأفادت مصادر نفطية وأخرى في مديرية الدفاع المدني بقضاء بيجي، لوكالة شفق نيوز، بأن الحريق اندلع داخل وحدة الهيدروجين، إحدى الوحدات الرئيسة في المصفاة، لأسباب لم تتضح حتى الآن، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان شوهدت من مسافات بعيدة، الأمر الذي استدعى إعلان حالة الإنذار واستنفار فرق الإطفاء العاملة داخل المصفاة وخارجها.

وبحسب المصادر، فإن فرق الدفاع المدني مدعومة بفرق الإطفاء التابعة للمصفاة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث بعمليات مكافحة الحريق، مستخدمة آليات متخصصة ومواد إطفاء مخصصة للحرائق النفطية.

وأشارت إلى أن الجهود تتركز حالياً على عزل موقع الحريق وتأمين الوحدات المجاورة، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية العاملين وإبعادهم عن منطقة الخطر، فيما تم إيقاف عدد من الوحدات التشغيلية القريبة بشكل مؤقت لضمان سلامة الملاكات ومنع حدوث أي انفجارات أو أضرار إضافية.

ووفق المصادر، فإن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً أولياً لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، في وقت تستمر فيه عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران بعد السيطرة على البؤر الرئيسة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة في مثل هذه الحوادث.

ولم تتوفر حتى لحظة إعداد هذا الخبر معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين، فيما تعمل الفرق الفنية على تقييم الأضرار التي لحقت بوحدة الهيدروجين والمنشآت المحيطة بها بعد انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل.

وتعد مصفاة بيجي من أكبر المصافي النفطية في العراق، إذ تضم عدداً من الوحدات الإنتاجية المهمة الخاصة بتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية، فيما تُعد وحدة الهيدروجين من الوحدات الأساسية المستخدمة في عمليات تحسين جودة المنتجات النفطية وإزالة الشوائب، الأمر الذي يجعل أي حادث فيها يستدعي استجابة فنية وأمنية واسعة للحد من مخاطره وضمان استمرارية العمل داخل المصفاة.