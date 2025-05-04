حريق كبير في مجمع تجاري ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الاثنين، باندلاع حريق ضخم داخل أحد المجمعات التجارية الكبرى في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تواجد ميدانياً للإشراف على جهود إخماد الحريق".

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر حوادث مماثلة، غالباً ما تعزى إلى ضعف اشتراطات السلامة العامة في المباني التجارية وقدم منظومات الكهرباء والتوصيلات الداخلية.