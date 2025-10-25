حريق كبير داخل معمل في كركوك يخلف مصابين

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، مساء اليوم السبت، باندلاع حريق داخل معمل لإنتاج "سندويش البنل" في منطقة دارمان على الطريق الرابط مع محافظة أربيل، ما أسفر عن إصابة نحو خمسة أشخاص بحروق متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحريق اندلع في ساعات المساء داخل أحد معامل إنتاج مواد البناء (سندويش البنل) بسبب تماس كهربائي داخل وحدة التشغيل، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة في أرجاء المعمل"، موضحاً أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وتمكنت من تطويق ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة بعد جهود استمرت أكثر من ساعة".

وأضاف المصدر، أن "خمسة أشخاص أصيبوا بحروق متفاوتة، نُقلوا بشكل عاجل إلى شعبة الحروق في مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة اثنين منهم بالحرجة نتيجة تعرضهما لحروق شديدة في مناطق مختلفة من الجسم".

وأشار إلى أن "فرق التحقيق التابعة للدفاع المدني باشرت بفتح محضر تحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحريق وتقدير حجم الخسائر المادية، والتي يُرجح أن تكون كبيرة نظراً لطبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل المعمل".

يُذكر أن محافظة كركوك شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدداً من حوادث الحرائق المشابهة، خصوصاً في المنشآت الصناعية والمخازن التجارية، وغالباً ما تُعزى هذه الحوادث إلى تماس كهربائي أو سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال، ما دفع الدفاع المدني إلى تجديد دعواته لأصحاب المصانع لاتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.