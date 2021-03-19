حريق في هيئة التقاعد ببغداد والدفاع المدني يستدعي الأدلة الجنائية

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وبغضون دقائق من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادث حريق اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد ألسنتها الى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

كما طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر.