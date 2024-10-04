حريق في مبنى قيد الإنشاء ضمن جامعة اهلية بذي قار (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مراسل وكالة شفق نيوز يوم الجمعة، باندلاع النيران في مبنى قيد الإنشاء ضمن جامعة العين بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر مراسلنا أن حريقا ضرب مبنى على شكل هيكل حديدي قيد الإنشاء تابع لجامعة العين الاهلية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن المبنى غير متصل بمبنى الجامعة الأساسي بشكل مباشر.

وأضاف أن الحريق حدث نتيجة تماس كهربائي، حيث يحوي المبنى على مواد خشبية اشتعلت فيها النيران بشكل كبير.

ولفت مراسلنا إلى أن 3 فرق من الدفاع المدني، قامت بإخماد النيران المشتعلة في البناية.