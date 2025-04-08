حريق في فندق فلسطين ميرديان ببغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الثلاثاء الأربعاء، باندلاع حريق داخل فندق فلسطين ميرديان وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن “الحريق نشب في ورشة صيانة التبريد التابعة للفندق، ولم يمتد إلى المناطق التي يقيم فيها النزلاء”، مؤكدًا أن “فرق الدفاع المدني باشرت فور اندلاع النيران بعمليات الإخماد للحيلولة دون اتساع رقعة الحريق”.

وأضاف أن “الحادث أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن إصابتين خفيفتين فقط في صفوف العاملين”، مشيرًا إلى أن “المتابعة مستمرة لتبيان الأسباب واحتواء الموقف بشكل نهائي”.