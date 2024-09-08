حريق في عمارة تجارية يخلّف أضراراً مادية كبيرة بـ"كرادة بغداد"

شفق نيوز/ اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، في إحدى العمارات التجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن "حريقاً شبّ بعمارة تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة تسببت بأضرار مادية كبيرة".

ولفت الى أن "فرق الدفاع المدني تسارع لإخماد الحريق".

واشار المصدر الى ان "الحادث عبارة عن احتراق مطعم مجاور لمحلات اجهزة كهربائية مقابل المسرح الوطني"، مؤكداً أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على امتداد النيران ومستمرة بمكافحتها".